822 contaminations et 18 décès liés au covid-19 enregistrés ces dernières 24 heures au Maroc. Les cas actifs sont en baisse avec 11.961 cas. La région de Casa-Settat est la plus touchée avec 168 nouveaux cas, suivie de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima avec 129 cas et l’Oriental (124 cas).

A retenir également ce mardi 15 février:

Le nombre de primo-vaccinés a atteint 24.712.622

Le nombre de personnes ayant reçu la 2ème dose s’élève désormais à 23.150.097

Et 5.239.799 personnes ont reçu la 3ème dose

Par ailleurs, 822 infections au covid-19 et 2.235 guérisons ont été enregistrées en 24 heures, portant à 1.156.356 le nombre total des cas positifs depuis mars 2020, alors que les rétablissements sont de l’ordre de 1.128.575, soit un taux de guérison de 97,6%.

16.932 tests ont été réalisés ces dernières 24 heures, ainsi que 15.952 antigéniques rapides dans les aéroports.

Le taux de positivité est de 4,85%

Le nombre total de décès est passé à 15.820 depuis le début de la pandémie (létalité 1.4%), avec 18 nouveaux cas enregistrés ces dernières 24 heures.

Les cas actifs sont en baisse avec 11.961 cas, alors que les cas sévères ou graves pris en charge sont de l’ordre de 454.

23 personnes sont actuellement sous intubation.

La répartition des nouveaux cas par régions: