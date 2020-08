Coronavirus au Maroc: 1609 nouveaux cas enregistrés ce 21 août

1609 nouveaux cas de coronavirus et 1393 guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures, a annoncé vendredi le ministère de la Santé.

Ce nouveau bilan porte à 49.247 le nombre de contaminations dans le Royaume depuis le premier cas signalé le 2 mars, et à 34199 le nombre total des rétablis.

42 décès ont été enregistrés aujourd’hui, ce qui est un record depuis le début de l’épidémie, le bilan des morts atteignant 817.

Répartition des nouveaux cas dans les régions:

Casablanca-Settat: 488 nouveaux cas

420 à Casablanca, 18 à Nouaceur, 14 à Settat, 13 à Berrechid, 12 à benslimane, 7 à Mohamedia, 2 à El Jadida et Mediouna

Tanger-Tétouan-Al Hoceïma : 114 nouveaux cas

37 à Tanger, 25 à Tétouan, 18 à Mdiq, 17 à Larache, 9 à Ouazzane, 5 à Chefchaouen et 3 à Al Hoceima

Fès-Meknès : 257 nouveaux cas

89 à Fès, 62 à Sefrou, 37 à Meknès, 26 à Taza, 23 à Boulmane, 14 à Taounate, 5 à Ifrane, et 1 cas à Moulay Yaacoub

Marrakech-Safi : 186 nouveaux cas

118 à Marrakech, 24 à El Haouz, 14 à Kelaat Sraghna et Youssoufia, 7 à Chichaoua et Essaouira et 2 cas à Rhamna

Rabat Salé Kenitra : 134 nouveaux cas

32 à Skhirat, 27 à Kenitra, 23 à Salé, 22 à Sidi Kacem, 16 à Rabat, 9 à Sidi Slimane, et 5 cas à Khemisset

Beni Mellal-Khénifra : 88 nouveaux cas

38 à Beni Mellal, 21 à Azilal, 11 à Fqih Bensalah et Khouribga et 7 à Khenifra

Dakhla-Oued Eddahab : 10 nouveaux cas

8 à Oued Dahab, et 2 à Aoudderd

Laâyoune-Sakia El Hamra : 11 nouveau cas

8 à Laayoune, 2 à Boujdour et un cas à Smara

Guelmim Oued Noun : 4 cas à Tan-Tan

Oriental : 38 nouveaux cas

10 à Guercif, 8 à Oujda, 7 à Nador, 5 à Figuig, 4 à Berkane, 3 à Jerada, 1 cas à Driouch

Drâa-Tafilalet : 66 nouveaux cas

32 à Ouarzazate, 23 à Errachidia, 5 à Midelt, 4 à Tinghir et 2 à Zagora

Souss-Massa : 213 nouveaux cas

166 à Inezgane, 22 à Agadir, 17 à Tiznit, 7 à Taroudant et 1 cas à Chtouka