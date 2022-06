Abdellatif Hammouchi, patron du pôle DGSN-DGST, a reçu, ce vendredi 10 juin Dieter Romann, président de la police fédérale allemande (Bundespolizei). Voici pourquoi.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), Dieter Romann a été reçu au siège de la police marocaine par Abdellatif Hammouchi et en marge de la visite de travail qu’effectue le responsable allemand au Maroc.

Lors de cette rencontre, les deux partie, ajoute la même source, ont abordé plusieurs aspects de la coopération sécuritaire et de l’échange d’expertise entre le Royaume et la république allemande et essentiellement pour ce qui concerne la lutte antiterroriste et la criminalité transfrontalière.

«Cette rencontre traduit la ferme volonté des autorités allemandes de développer la coopération sécuritaire avec le Royaume du Maroc. Elle constitue une base pour hisser le niveau de cette coopération sécuritaire bilatérale sur des bases solides bâties sur la crédibilité, la confiance et l’intérêt commun», a déclaré le patron de la Bundespolizei, cité dans le communiqué de la DGSN.

Le responsable allemand a également loué le rôle important du Maroc dans la lutte antiterroriste et salué l’échange d’information par les services du Royaume qui ont permis à l’Allemagne de déjouer des attentats terroristes.

Pour sa part, le patron du pôle DGSN-DGST a réaffirmé la volonté des services sécuritaires du Royaume d’aller de l’avant dans cette coopération sécuritaire au bénéfice de la sécurité et de la stabilité.