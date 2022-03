Les éléments de la douane opérant au port Tanger Med ont procédé, jeudi, à la saisie de plus de 10 millions de cigarettes de contrebande.

Les éléments de la douane, en collaboration avec la direction des importations, ont soumis la cargaison chargée à l’intérieur d’un conteneur en provenance d’Europe à une inspection minutieus.

L’inspection a permis de découvrir cette quantité de cigarettes, et ce suite aux recherches et investigations menées par le service des enquêtes et du contrôle à postériori du Port Tanger Med, sur les réseaux opérant dans le commerce illégal et la contrebande de cigarettes, a indiqué une source douanière.

Ces cigarettes de contrebande étaient destinées à pénétrer le marché national sans disposer de l’autorisation nécessaire auprès de l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII).

Les éléments de la douane opérant au port Tanger Med ont procédé, fin février, à la saisie de 4.690.000 cigarettes de contrebande, qui se trouvaient dans un conteneur en provenance de la Bosnie-Herzégovin.