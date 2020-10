Contaminations au covid-19: hausse inquiétante dans le Nord, couvre-feu à Tétouan

Après avoir réussi à faire fléchir la courbe des cas de contamination, la région du nord fait face à une recrudescence de l’épidémie. Avec pour conséquence, de nouvelles mesures de restriction pour la ville de Tétouan.

La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima fait face depuis le début de la semaine à une recrudescence des cas de contamination au Covid-19. Durant la journée du mercredi 21 octobre, 260 nouveaux cas ont été enregistré dans la région, avec à leur tête Tanger (89 cas et 1 décès) et Tétouan (80 cas et 2 décès).

Cette hausse inquiétante a conduit, mardi 20 octobre, les autorités de Tétouan à restaurer les mesures de restrictions. En effet, la ville est soumise désormais à un couvre-feu nocturne nocturne (22h-5h), en plus de la fermeture temporaire de tous les parcs, aires de jeux et terrains de jeux de proximité, rapporte le site local Tanja7.

Par ailleurs, les rassemblements de plus de dix (10) personnes sont interdits. La fermeture des marchés de proximité a été fixée à 17h et celle des souks à 13h, tandis que les cafés, restaurants, hammam, instituts de beauté et salles de sports devront fermer leurs portes à 22H.