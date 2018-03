Le Conseil de gouvernement approuve des nominations à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a approuvé des propositions de nominations à de hautes fonctions conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.

Ainsi, il a été procédé au renouvellement de la nomination de Jamal Salaheddine en tant que directeur de la modernisation de l'administration au niveau du ministère délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la Réforme de l'Administration et de la Fonction publique.

Le Conseil de gouvernement a également approuvé la nomination de Youssef EL Amraoui en tant que directeur de l'École nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM) Meknès- Université Moulay Ismaïl (département de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, relevant du ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique).

Au niveau du ministère de l'Economie et des Finances, Abdellatif Amrani a été nommé directeur des Domaines de l'Etat.