Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a présidé, ce lundi, son premier conseil de gouvernement. Akhannouch y a affirmé la détermination de son cabinet à être à la hauteur de l’ambition du roi Mohammed VI et des Marocains.

Le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch a présidé lundi, un conseil de gouvernement consacré à la présentation des grandes lignes du programme gouvernemental. « Le discours Royal à l’ouverture de la session législative nous met tous, de manière claire, devant les défis externes et internes auxquels notre patrie est confrontée », a-t-il affirmé lors de cette réunion tenue à distance.

Selon un communiqué du département du Chef de gouvernement, Aziz Akhannouch a précisé que le nouveau processus dans lequel le gouvernement est engagé, exige de traiter les attentes et les aspirations placées sur ce gouvernement de manière sérieuse, tout en étant conscient du caractère décisif de l’étape actuelle et à venir.

Lire aussi: Le programme gouvernemental à l’odre du jour du 1er Conseil du gouvernement de Aziz Akhannouch

Il a relevé que le contexte exceptionnel auquel le Maroc est confronté requiert un engagement affirmé et une grande mobilisation aux plans interne et externe. Au niveau extérieur, il s’agit de renforcer les acquis et de soutenir la première cause nationale du pays, et de consolider l’aura et la place dont jouit le royaume à l’échelle continentale et internationale, grâce à la vision perspicace du roi Mohammed VI.

Au plan intérieur, a-t-il poursuivi, il s’agit de sortir de la crise imposée par les répercussions de la pandémie du Covid-19, avec ce qu’elle implique en termes de réformes nécessaires des secteurs importants et vitaux, et de dépasser les problématiques et les dysfonctionnements devenus inadmissibles dans le Maroc d’aujourd’hui.