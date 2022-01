Driss Lachgar a été réélu premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires en marge de la tenue du 11e congrès national de la formation de gauche.

Driss Lachgar, 67 ans, a largement remporté le scrutin qui l’opposait ce samedi à Tarik Sellam, en obtenant 94% des voix des quelques1.400 congressistes.

Ces derniers ont commencé, samedi matin, à voter pour élire le premier secrétaire du parti, les membres du conseil national, le bureau politique et les secrétariats régionaux.

Rappelons que les travaux de ce congrès qui a lieu à Bouznika, se déroulent en format hybride, présentiel et à distance, via une plateforme principale et 12 régionales, en plus de trois autres plateformes en France, en Italie et en Espagne, pour permettre à près de 1400 participants de suivre le déroulement de ce congrès.