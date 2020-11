Confinement général à partir de lundi au Maroc: le démenti d’El Othmani

Un communiqué qui fait état d’un retour du confinement à partir de lundi au Maroc circule sur les réseaux sociaux. Un Fake, met en garde le chef du gouvernement sur son compte Twitter.

Le chef du gouvernement Saâd Dine El Othamni a rapidement réagit à une fake news qui fait fureur sur les réseaux sociaux. Un communiqué signé des mains du chef de l’exécutif fait état d’un retour du confinement au Maroc à partir de ce lundi. Il s’agit en réalité d’un faux document, met en garde El Othmani sur son compte Twitter.

#المغرب يروج مع الأسف بلاغ مفبرك يدعي فرض حجر صحي بكل ربوع المملكة، وهذا خبر مكذوب لا أساس له من الصحة pic.twitter.com/dXtBnk0ZcX — سعد الدين العثماني EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) November 1, 2020

« Certains véhiculent un faux communiqué prétendant la tenue ce dimanche matin d’un conseil de gouvernement pour l’adoption d’un reconfinement au niveau de l’ensemble du territoire du Royaume. Tout ceci est une affabulation dénuée de tout fondement », a par ailleurs souligné le chef du gouvernement dans un communiqué.

Tout en réfutant ces allégations, El Othmani a affirmé que les informations et communiqués portant sur ce sujet émanent des parties concernées de manière officielle, et sont annoncées via les médias publics.