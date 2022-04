Des chiffres effarants sur les addictions au Maroc ont été dévoilés par le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), présenté ce mercredi 20 avril.

Le CESE a organisé une rencontre virtuelle pour présenter son avis sur les conduites addictives, en dressant un état des lieux effrayant. Car en effet, la revue des conduites addictives au Maroc révèle que «le phénomène y est répandu et multiforme», souligne tout d’abord le rapport.

Plus encore, «l’usage des substances psychoactives est estimé à 4,1%, l’abus et la dépendance aux drogues à près de 3%, l’abus d’alcool à 2% et la dépendance alcoolique à 1,4%», indique la même source.

Trois principaux chiffres sont à retenir:

Au Maroc, on compte près de 6 millions de fumeurs de cigarettes dont un demi-million de mineurs de moins de 18 ans; 2,8 à 3,3 millions de personnes pratiquent le jeu d’argent, dont 40% sont considérés comme des joueurs à risques excessifs. 18.500 personnes s’injectent des drogues, avec des prévalences élevées de l’hépatite C (57%) et du VIH (11,4%).

Sans donner de chiffre toutefois, le rapport évoque également l’usage pathologique des écrans, jeux vidéo et internet, est en plein développement, touchant particulièrement les adolescents et les jeunes.

Un Marocain sur dix parie

Quant aux paris et aux jeux d’argent, «la question du jeu d’argent n’a jamais fait l’objet d’une étude nationale à visée informationnelle ou préventive», note le rapport, soulignant que les estimations existantes résultent d’études menées par les opérateurs de jeux, qui font apparaître «une population de joueurs potentiels âgés, estimée de 20 à 28 millions de personnes».

Ainsi «un Marocain sur dix (10,6%) âgé de plus de 15 ans serait parieur auprès de la Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS) pour un total estimé à environ 2,8 millions de joueurs. La part des hommes joueurs de plus de 15 ans est estimée à 19,4% contre 1,5% de femmes, et elles seraient deux fois plus urbaine que rurale (13,4% contre 6,1%)», poursuit le rapport.

Les courses hippiques attiraient 620.000 joueurs en 2019, avec une moyenne quotidienne de 1 million de tickets, une fréquence de jeu de 2 fois par semaine et une mise mensuelle par joueur de 1.500 DH.

«L’enquête a confirmé que 40% des joueurs sont considérés comme des joueurs à risque excessif, et que 60% sont considérés comme à risques élevés et moyens. Seule une proportion de 35% des joueurs est considérée comme à faible risque d’addiction.

Les personnes mariées (21,4%) auraient plus de probabilité de présenter un risque élevé que les célibataires; les divorcés présentent un risque (43%) plus élevé que les célibataires. L’étude révèle que la consommation quotidienne de substances addictives accompagne majoritairement l’addiction aux jeux d’argent, notamment la cigarette (64% des joueurs dépendants) et le cannabis (25,8% des joueurs dépendants)», indique le rapport, citant une étude menée par la MDJS en 2020.