Dimanche dernier, les habitants d’Oujda ont été secoués par un massacre sanglant dans le quartier Al-Mohammadi, connu sous l’ancien nom village Toba. Quatre femmes d’une même famille ont été tuées après avoir été poignardées à l’arme blanche par un retraité de l’armée, apprend-on du journal arabophone Al Akhbar dans son édition du 22 novembre 2022.

Selon des informations préliminaires de l’enquête, le suspect est entré dans la résidence de ses voisins, sans raison apparente et logique et a soumis trois femmes (une grand-mère, sa fille et sa petite-fille), âgées respectivement de 76, 45 et 19 ans, à des blessures graves avec un couteau, qui ont causé la mort des trois victimes, précise la DGSN. Une quatrième fille, âgée de 25 ans, a elle aussi été grièvement poignardée à la poitrine et au cou, mais a réussi à échapper à son emprise, coïncidant avec la présence des forces de l’ordre, qui sont entrées dans une vive confrontation avec l’accusé.

Toujours selon la même source, les éléments de la police, intervenus pour neutraliser le danger émanant du suspect, qui s’est barricadé dans la maison des victimes, ont été contraints d’utiliser leurs armes fonctionnelles. Après deux tirs de sommation vers le ciel, les policiers ont dû tirer quatre d’autres balles visant les membres inférieurs du suspect. « Les corps des victimes ont été déposés à la morgue sous autopsie médicale, tandis que la quatrième victime est soignée à l’hôpital », apprend-on dudit journal.

L’individu a été immédiatement transféré aux urgences, accompagné de la jeune fille blessée, où ils ont été opérés en urgence. Le suspect a, quant à lui, été gardé sous surveillance médicale à l’hôpital en attendant la stabilisation de son état de santé, afin qu’il puisse être soumis aux procédures d’enquête judiciaire ordonnées par le ministère public, afin d’élucider toutes les circonstances entourant ces actes criminels.

« Des sources proches du dossier ont fait savoir que l’agresseur, âgé de 42 ans, militaire à la retraite, souffrait de troubles psychologiques qui lui ont fait perdre le contrôle de ses actes et adopter des comportements anormaux, qui se sont transformés en actes criminels dangereux, alors qu’il attaquait ses résidence des voisins sans raison apparente, avant d’agresser lesdites quatre victimes », lit-on entre les colonnes du quotidien Al Akhbar.

Mais au moment où les éléments de la police se sont précipités pour mener à bien les procédures d’arrestation contre l’auteur des crimes en lui demandant de descendre du toit de la maison, dans laquelle il était terré, ce dernier a fait preuve d’une résistance violente contre les autorités, alors qu’il était dans un état de forte impulsivité, due aux effets de la drogue.

D’après le quotidien arabophone, des sources proches de l’accusé ont confirmé que l’accusé avait quitté le service militaire pour rejoindre l’Espagne par le biais de l’immigration clandestine. Il avait aussi l’habitude de se rendre de temps à autre au Maroc où il avait un commerce de vêtements et de produits électroniques. « Récemment expulsé d’Espagne, l’accusé a développé une dépendance aux drogues de toutes sortes. Il souhaitait épouser la fille qui a survécu au massacre mais n’a pas réussi à le faire », conclut-on.