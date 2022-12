De nombreux parents pensent qu’il est mieux pour leurs enfants de rester auprès d’eux durant les premières années de leurs vies. Ce serait sans prendre en compte le rôle de la crèche en tant que lieu d’éveil, d’apprentissage mais aussi d’épanouissement.

Afin d’en apprendre davantage sur le rôle incontournable des crèches, nous sommes partis à la découverte de l’approche adoptée par Neokids pour assurer le bon développement des tout-petits.

La crèche : un lieu d’apprentissage et de socialisation plus qu’un lieu de garderie

La crèche n’est plus simplement un lieu où on garde notre enfant, c’est avant tout un lieu essentiel pour son développement. Les enfants qui évoluent suivant un mode de garde collectif sont moins susceptibles d’éprouver des problèmes émotionnels ou de rencontrer des difficultés relationnelles entre 3 et 8 ans. Ils ont aussi un comportement plus prosocial, dû au fait qu’ils ont appris très tôt à socialiser avec les enfants plus jeunes et à partager. Afin qu’ils puissent développer leur empathie, Neokids accueille les petits dès 3 mois dans le but de bénéficier de cette opportunité d’interaction. La socialisation dès le plus jeune âge est directement associée à un meilleur développement psychologique et émotionnel par la suite.

Le développement psychomoteur de l’enfant se fait à travers différentes étapes. L’évolution de ses faits et gestes ne se fait pas au hasard. Entre l’acquisition des mouvements et du langage, le développement est très progressif. Le rôle des crèches à ce niveau est d’accompagner les enfants pour qu’ils apprennent à maîtriser à la fois leurs sens mais également leurs émotions.

Une crèche c’est avant tout un vrai projet pédagogique

Neokids prône une pédagogie positive empruntée de Pikler et Montessori, qui repose sur le principe de la motricité libre. Il s’agit de laisser l’enfant complètement libre de ses mouvements afin qu’il découvre par lui-même les capacités de son corps et qu’il acquiert chaque nouvelle étape de son développement de manière autonome. Agir librement lui permet de construire son propre chemin d’apprentissage et ainsi développer sa confiance en lui.

Ainsi, les enfants participent à un ensemble d’ateliers favorisant leur éveil et le développement naturel de leurs sens. Parmi ces ateliers, citons les ateliers de motricité fine ou les ateliers de cuisine durant lesquels les enfants développent leur éveil psychomoteur en étant libres de leurs mouvements. Que ce soit musical, sensoriel ou bien éveil à la nature et sensibilisation à l’environnement, Neokids apporte l’espace et l’accompagnement nécessaires pour la bonne évolution de chaque enfant.

Les avantages des espaces moteurs pour les tout-petits

Les espaces aménagés par les crèches offrent une multitude d’opportunités de jeu et d’apprentissage pour les enfants. C’est pour cela que Neokids a installé différents modules à l’intérieur comme à l’extérieur permettant à chaque enfant d’explorer sa sensorialité grâce à différentes textures et matières.

De plus, ces espaces moteurs ouvrent aux enfants la possibilité de ressentir diversement leurs appuis, de jouer avec leurs acquisitions motrices et les transferts de poids et ainsi de travailler l’équilibre. Ces espaces moteurs mènent à la fois à une prise de conscience corporelle, des mouvements et à l’ajustement tonique à adopter au quotidien : le tout, de façon ludique !

De plus, Neokids est divisée en plusieurs sections, selon les tranches d’âge et acquisitions psychomotrices. Dans chaque section, les installations et espaces permettent à tout un chacun de trouver sa place : un matériel adapté à la taille et à la capacité de l’enfant tout en assurant sécurité et possibilité d’expérimentation et favorisant la confiance en soi et ses potentialités.

Pour découvrir davantage les méthodes de Neokids pour contribuer au bon développement de l’enfant, n’hésitez pas à inscrire vos petits au camp de vacances que la crèche organise du 19 décembre au 23 décembre 2022 et qui sera accessible aux enfants de 2 à 5 ans. Le camp propose plusieurs activités aux enfants à savoir le bricolage, l’éveil musical, l’éveil corporel, les ateliers culinaires … L’occasion pour eux d’explorer leur imagination, stimuler leur créativité et acquérir de nouvelles connaissances dans une ambiance agréable et épanouissante.



Tél : 0669-181095

Adresse : Rue1 lot 56 chantimar quartier les princesses Casa (derrière Complexe Mohamed V )