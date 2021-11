Le Maroc se prépare à recevoir des avions de combat très modernes, les F-16 Viper, fabriqués par le géant américain Lockheed Martin. Pour ce faire, il a commencé à moderniser deux de ses bases militaires.

Le Maroc prépare déjà ses deux bases militaires à Benslimane et Benguérir à recevoir, à partir de 2024, les avions de combat F-16 Viper. La commande concerne 25 unités pour un contrat qui s’élève à quatre milliards de dollars.

Selon une note publiée le 2 novembre dernier par le gouvernement américain, la mise à niveau des deux bases en question, pour le compte des Forces royales air marocaines, comprend la conception des installations et des infrastructures de soutien, dont celles des simulateurs de vol et d’entrepôts de stockage sécurisés.

Dans le détail, selon le cahier de charges (Statement of work) rendu public, le prestataire doit fournir des services de conception, d’assurance qualité et de construction aux deux bases de Benslimane et Benguérir (5e et 6e au Maroc). Il doit aussi « fournir au gouvernement une construction complète et une garantie conformément au Règlement fédéral sur les acquisitions (FAR) 52.246-21 pour les travaux inclus » dans ce document.

Ce dernier comprend une « gamme complète de méthodes, technologies et activités de soutien nécessaires pour effectuer des travaux au Royaume du Maroc ». Il s’agit notamment de la « conception des installations et des infrastructures de soutien ». Pour la cinquième base, le prestataire fournira l’installation de simulateur de vol, l’installation de stockage sécurisé (SSF), un système d’arrêt d’aéronef, les systèmes de sécurité électroniques associés pour inclure les mises à niveau requises des centres de contrôle de sécurité.

Pour ce qui est de la sixième base, les travaux concerneront principalement les entrepôts de stockage sécurisés (SSF), ainsi que tous les systèmes de sécurité électroniques associés.

Le document ne précise pas la date prévue pour fin des travaux. Dans les 42 jours suivant l’attribution du contrat, le calendrier initial du projet sera soumis pour approbation, souligne-t-on.

L’arrivée de ces nouveaux avions renforcera le potentiel militaire du Maroc, puisqu’il s’agit d’un appareil doté de hautes technologies et de capacités d’attaques avancées, souligne le quotidien espagnol La Razon.

Selon le site spécialisé Airforce Technology, il s’agit de la dernière variante de l’avion de combat multifonction F-16 Fighting Falcon de quatrième génération, fabriquée par l’américain Lockheed Martin. Le Viper » intègre des capacités avancées dans le cadre d’une mise à niveau pour mieux interagir avec les chasseurs de cinquième génération, notamment le F-35 et le F-22 « , souligne la même source.

L’avion de chasse peut être déployé dans des missions de suppression des défenses aériennes ennemies (suppression of enemy Air defenses, SEAD), des combats air-sol et air-air, et des missions d’interdiction en profondeur et d’interdiction maritime. Il a une capacité de changement de rôle de mission aéroportée et peut détecter et suivre des cibles critiques et difficiles à trouver dans certaines conditions météorologiques. Il réduit également les coûts d’exploitation pour les utilisateurs.