Collectivités territoriales: l'Intérieur lance un programme national pour la transformation numérique

Le ministère de l'Intérieur a annoncé le lancement d'un programme national pour la transformation numérique de la gestion des activités des collectivités territoriales et des autorités locales, à travers la conception et le déploiement d'une plateforme électronique globale, performante et unifiée permettant la réception, l'examen, l'instruction et la délivrance de toutes sortes d'autorisations et actes.

Un communiqué de la Direction générale des collectivités territoriales indique mercredi que l'objectif de cette plateforme, qui sera réalisée dans le cadre d’un partenariat public-privé est d’assurer à l’ensemble des utilisateurs une meilleure célérité dans le traitement des dossiers ainsi qu’une transparence et un suivi en ligne du traitement des demandes d’autorisations.

Ladite plateforme couvrira dans un premier temps les procédures relatives à l’urbanisme et les activités à caractère économique, pour être ensuite généralisée progressivement aux autres procédures, précise le communiqué. Le lancement de cette plateforme s'inscrit dans le cadre des efforts entrepris pour la modernisation de l’administration marocaine pour l’amélioration des services rendus aux citoyens, aux prestataires et aux investisseurs publics, souligne la même source.

Le communiqué annonce, à cet effet, le lancement d'un appel à manifestation d'intérêt pour la sélection d'un prestataire pour la réalisation, le paramétrage et le déploiement de cette plateforme nationale électronique destinée à la gestion dématérialisée des procédures auprès des collectivités territoriales et des autorités locales.