L’opération d’immatriculation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) des personnes assujetties à la contribution professionnelle unique (CPU) a démarré lundi dernier, a annoncé la CNSS.

Ainsi, l’ensemble des professionnels, commerçants et artisans ayant opté pour la CPU peuvent accéder au portail www.macnss.ma et procéder à leur inscription et à la déclaration de leur famille (enfants, conjoint(e)), a indiqué la Caisse dans un communiqué.

Ainsi, à l’instar des salariés du secteur privé et après expiration des délais légaux, les travailleurs non salariés assujettis à la CPU bénéficieront de la couverture médicale et ce, en vertu des dispositions de la loi 98.15 relative au régime d’assurance maladie de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariés exerçant une activité libérale, souligne la CNSS.

Pour assister les personnes concernées dans l’utilisation du portail, la CNSS a mis à leur disposition une vidéo et un guide explicatif qui peuvent être consultés sur son site officiel et à travers ses pages officielles sur les réseaux sociaux.

Pour plus d’informations, la CNSS met à la disposition des usagers le numéro 05 20 19 40 40, conclut le communiqué.