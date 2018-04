Classement des villes où il fait bon vivre dans le monde: Rabat et Casablanca en progrès

Selon l’agence de consulting «Mercer», Rabat et Casablanca font partie des villes où il fait bon vivre. La capitale du royaume s’est classée 117e et dépasse de huit places Casablanca, qui occupe la 124e position.

L’agence de consulting américaine Mercer a publié la 20e édition du classement des villes où il fait bon vivre dans le monde. Deux villes marocaines y figurent: Casablanca et Rabat. La capitale du royaume, Rabat se maintient à la 117e position et dépasse Casablanca de huit places. Cette dernière passe de la 125e à la 124e place du classement.

Au Maghreb, c’est Tunis qui arrive en tête en se classant à la 114e place. L’Afrique du Sud est la ville la mieux classée du continent avec Durban qui arrive à la 84e position, suivie de Cap Town en 94e position et de Johannesburg en 95e.

Dans le trio de tête, on retrouve Viennes (Autriche), Zürich (Suisse) et Auckland (Nouvelle-Zélande) alors que Baghdad, Bangui et Sanaa clôturent le classement et occupent respectivement la 230e , 231e et la 232e place.

Pour réaliser ce classement, l’entreprise de consulting s’est référée à 39 facteurs classés en dix catégories: l’environnement politique, économique et socio-culturel, les considérations médicales et de santé, l’éducation et les écoles, les services publics et les moyens de transport, les loisirs, les biens de consommation, le logement et enfin l’environnement naturel. Ce classement est d’abord destiné aux entreprises pour qu'elles puissent choisir des pays offrant les meilleures conditions de vie à leurs employés expatriés.