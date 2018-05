«Citoyens de la Mer», le thème de la 6e édition du Forum de la Mer

Et de six pour le Forum de la Mer, rendez-vous désormais incontournable dédié au développement durable du littoral qui aura lieu, cette année encore, à El Jadida.

Sous le thème «Citoyens de la Mer», la sixième édition du Forum de la Mer aura lieu du 2 au 6 mai à El Jadida, en présence d’un panel d’experts et de personnalités et de célébrité, à l’instar de l’islamologue Rachid Benzine, véritable guest-star de cette nouvelle édition du FdM.

Le rendez-vous sera également l’occasion de faire la lumière sur les initiatives citoyennes marocaines et internationales, qu’elles soient maritimes, littorales, terrestres, et aussi numériques, visant à protéger ou exploiter durablement les ressources des Océans et des Mers.

Ce mercredi, une séance plénière inaugurale aura lieu au Théâtre de la cité portugaise, non loin de la célèbre citerne portugaise. Une série d’ateliers et de plénières auront en suite lieu jusqu’au 6 mai, où sera organisé l’archipel des enfants sur la plage d’El Jadida, où plusieurs activités ludiques seront dédiés aux enfants afin de les sensibiliser sur la question de la sauvegarde du littoral.

Pour rappel, le Forum de la Mer est organisé par Eganeo, cabinet de Conseil spécialisé dans le Développement durable et l’organisation d’événements et Planète citoyenne, ONG pour le développement durable et la Protection de l’Environnement. Le maitre de cérémonie de cette sixième édition ne sera autre que Mehdi Alaoui Mdaghri, fondateur du Forum de la Mer.