La circulation sera suspendue provisoirement du 03 au 05 février courant sur le tronçon autoroutier Rabat- Ain Atiq suite aux travaux de pose des poutres au niveau d’un échangeur, a annoncé mercredi la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM).

Dans un communiqué, l’ADM informe les clients-usagers de l’autoroute Rabat-Casablanca que les travaux de pose des poutres au niveau du deuxième passage supérieur de l’échangeur de TEMARA au PK 2+400 auront lieu du mercredi 03 février à 9h00 au vendredi 5 février à 6h00.

Par conséquent, la circulation sera suspendue provisoirement sur le tronçon autoroutier entre Rabat et Ain Atiq du mercredi 03 février à 21h00 jusqu’à 6h00 du jeudi 04 février et entre Ain Atiq et Rabat du jeudi 04 février à 21h00 jusqu’à 6h00 du vendredi 05 février, précise la même source.

Pour les itinéraires alternatifs, la société indique que du mercredi 03 février à 09h00 jusqu’à 06H00 du jeudi 04 février, les clients-usagers qui voudront emprunter l’autoroute vers Casablanca depuis Temara sont priés d’emprunter la Route régionale R322 ou la route El Fallah en passant par la ville de Harhoura, puis rejoindre l’autoroute via l’échangeur de Ain Atiq.

Du mercredi 03 février 2021 à 21h00 jusqu’à 6h00 du jeudi 04 février, les clients-usagers empruntant l’autoroute en provenance de Rabat et à destination de Casablanca sont priés de quitter l’autoroute au niveau de l’échangeur de Temara et d’emprunter la Route régionale R322 ou la route El Fallah en passant par la ville de Harhoura, puis rejoindre l’autoroute via l’échangeur de Ain Atiq, a souligné la même source.

En outre, du jeudi 04 février à 9h00 au vendredi 05 février 2021 à 6h00, les clients-usagers qui voudront emprunter l’autoroute vers Rabat depuis Temara sont priés d’emprunter la bretelle d’entré vers l’autoroute depuis le boulevard Grenade et ceux empruntant l’autoroute en provenance de Casablanca et à destination de Rabat sont appelés à quitter l’autoroute au niveau de l’échangeur de Témara en passant par la ville de Témara, puis rejoindre l’autoroute via la bretelle d’entré vers l’autoroute depuis le boulevard Grenade.

La Société a procédé à l’installation de panneaux de signalisation aux endroits appropriés pour faciliter la circulation et s’excuse de la gêne occasionnée par ces travaux visant à renforcer davantage la sécurité autoroutière, conclut le communiqué.