Les nouveaux radars sont déjà déployés dans les plus artères des grandes villes du royaume. Fouad Naciri, chef des services de constatation des infractions au sein de l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) nous rappelle leurs champs d’actions.

Les nouveaux radars sont entrés en servicep cette semaine. Ils sont plus performants et intercepteront les réfractaires en cas «d’excès de vitesse, de non-respect de la vitesse moyenne, de dépassement de lignes continues et de non-respect d’un feu rouge», nous explique Fouad Naciri, responsable au sein de l’agence NARSA.

Ces radars pourront identifier jusqu’à 24 véhicules à la fois, précise notre interlocuteur, en précisant qu’ils ont été déployés dans plusieurs villes du royaume. Quant aux contraventions en cas d’infraction, «aucune augmentation n’a été introduite», précise notre source, balayant ainsi les rumeurs en circulation.

À noter que les réclamations des infractions liées aux radars fixes seront externalisées et confiées aux agences Albarid Bank et Barid Cash. Dans ce sens, une campagne relative au contrôle des infractions liées aux nouveaux radars sera lancée. Des capsules télévisées et numériques seront diffusées sur différents supports dans le cadre d’une campagne de sensibilisation.