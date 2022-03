La circulation sera coupée du mercredi 16 mars au mardi 22 mars 2022 au niveau de la route régionale n°413 sur le tronçon routier reliant Meknès à Sidi Kacem, entre les points kilométriques 73 et 97, a annoncé, ce mercredi, le ministère de l’Équipement et de l’Eau.

La coupure permettra la réalisation des travaux de démolition de l’ouvrage d’art de la voie ferrée hors service situé au PK73+800 de cette route au niveau du centre de Oued Erromane – commune Ain Kerma Oued Erromane, et ce dans le cadre des travaux d’élargissement et de renforcement de ce tronçon, a expliqué le ministère dans un communiqué

La déviation de la circulation sera assurée par la route nationale n°13 reliant Meknès et Zeggouta sur 29Km et la route nationale n°4 reliant Zeggouta et Sidi Kacem, a ajouté la même source.

Le ministère assure rester à la disposition des citoyens 24h/24 pour leur fournir toutes les informations nécessaires et les invite à consulter les bulletins annoncés régulièrement par le biais de son portail « www.equipement.gov.ma » et l’application « MaRoute » téléchargeable sur smartphones, ou contacter le centre de permanence de la Direction des Travaux et de l’Exploitation Routière sur le numéro de téléphone : 05.37.71.17.17.