La rentrée scolaire approche à grands pas sur fond de polémique, notamment autour de la hausse des prix des manuels scolaires. Voici cinq choses à retenir.

Une école de qualité pour tous

La rentrée scolaire a été précédée par un programme de concertation nationale «Une école de qualité pour tous», dont l’objectif est de réduire le taux d’abandon scolaire d’un tiers à l’horizon 2026, sachant que chaque année, plus de 300.000 enfants et jeunes quittent les bancs de l’école. Il s’agit aussi d’améliorer les acquis et apprentissages à l’école en portant à 70% le taux des élèves maîtrisant les compétences fondamentales, qui se situe actuellement à 30%. Des mesures seront appliquées dès cette année.

Les dates dévoilées

La date officielle retenue pour cette année a été fixée au 1 er septembre, mais la rentrée effective est prévue pour le 5 septembre. Les élèves de l’enseignement non formel reprendront le 3 octobre. Quant aux examens du baccalauréat, ils sont prévus du 6 au 8 juin pour la branche scientifique, technique et professionnelle, et le 9 et le 10 juin pour la branche littéraire.

Les prix des manuels scolaires inchangés

Les prix des manuels scolaires demeurent inchangés pour la rentrée scolaire 2022-2023, a tenu à souligner le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des sports suite à la polémique. D’ailleurs, toute augmentation illégale constitue une infraction passible de sanctions prévues par la loi, a indiqué la même source.

Tenue obligatoire de réunions parents-profs

Tous les établissements devront tenir une réunion entre les parents d’élèves et les enseignants lors de la rentrée, afin de les informer du déroulement de l’année scolaire et les impliquer dans la scolarisation de leurs enfants, à fait savoir le ministère.

Préscolaire: 18.000 salles de classe opérationnelles

Concernant le préscolaire, 18.000 salles de classe seront opérationnelles pour cette rentrée. « En 2018, nous disposions de 500 salles de classe. Nous sommes passés à 2.000 en 2019, puis à 12.000 en 2021 et nous allons dépasser les 18.000 salles en septembre», a annoncé La Fondation marocaine pour la promotion de l’enseignement préscolaire (FMPS). La Fondation a lancé les recrutements pour la sélection des éducateurs et éducatrices qui seront opérationnels dès septembre prochain.