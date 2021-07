Certaines régions du Maroc connaissent actuellement une vague de chaleur inédite jusqu’à jeudi. Pour se rafraîchir, l’être humain présente souvent des réflexes qui ne sont pas à son bénéfice. Voici cinq choses à éviter pendant la canicule.

1. Boire glacé

On pense à tort que les boissons très froides, voire glacées, sont idéales pour se rafraîchir en période de grosse chaleur. C’est une illusion car le corps va instinctivement produire de la chaleur pour lutter contre la sensation de froid, le rafraichissement sera donc très éphémère. De plus, le froid empêche les récepteurs de prévenir le corps qu’il est déshydraté. La sensation de soif s’arrête donc rapidement alors que l’organisme réclame en réalité encore de l’eau. Enfin boire glacé peut provoquer des troubles digestifs tels que des diarrhées. Il est donc préférable de boire frais ou à température ambiante. A éviter également les boissons trop sucrées telles que les sodas ou encore les boissons diurétiques qui éliminent l’hydratation telles que thés et cafés. Privilégiez des eaux aromatisées naturellement (rondelles de citron, feuilles de menthe…).

2. Mettre la clim’ à une température trop basse

Se réfugier dans une salle ou une voiture pleinement climatisée est tentante lors de grosse chaleur. Pourtant, le contraste entre la température intérieure et extérieure est susceptible de perturber le corps qui va naturellement se réchauffer au lieu de se refroidir. Le corps humain est programmé pour s’adapter mais il lui faut une transition en douceur pour ne pas le déboussoler. Avec une climatisation trop basse (20 degrés), le corps le vit comme l’arrivée soudaine de l’hiver.

3. Prendre des douches froides

Même principe ici, le contraste immédiat de températures n’est pas conseillé pour se refroidir. C’est une illusion car la pénétration d’un corps extrêmement froid dans l’organisme provoque un choc thermique qui ne privilégie pas le refroidissement du corps, au contraire. Ce dernier va chercher à se réchauffer. Privilégiez des lavages à eau tiède.

4. Manger trop gras et épicé

Les aliments gras tels que les fast-foods, les viandes rouges ou les fritures nécessitent beaucoup d’efforts de la part de l’organisme pour les digérer, ce qui entraîne une augmentation de la température corporelle. De même, les sucres lents de type pâtes, pain et pommes de terre, ainsi que les plats très épicés augmentent la température du corps. Privilégiez les poissons grillés (sardines, maquereaux), brochettes de volaille ou filets de poulet. De manière générale, consommez des des aliments riches en eau: concombres, tomates, courgettes, radis, melon mais aussi des yaourts ou du fromage blanc. On évite aussi de manger trop salé, ce qui induit la rétention d’eau.

5. Rester torse nu

A la plage, lors de randonnées, ou lorsqu’on est exposé au soleil, il est préférable de s’en protéger plutôt que de se déshabiller pour avoir moins chaud. Rester torse-nu sous le soleil provoquera l’inverse de l’effet souhaité, à savoir une déshydratation. Votre corps risque d’attraper des coups de soleils et par extension une insolation. Evitez aussi les vêtements épais, serrés, de couleur foncée, et optez pour une casquette blanche ou de couleur claire. Privilégiez les espaces ombragés.