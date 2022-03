Le gouvernement a approuvé jeudi un projet de décret qui revoit à la hausse le soutien accordé à la production étrangère d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques au Maroc.

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef de gouvernement Aziz Akhannouch, a approuvé le projet de décret n° 2.22.67 modifiant le décret n° 2.12.325 du 28 ramadan 1433 (17 août 2012). Celui-ci fixe les conditions et les procédures d’aide à la production cinématographique, à la numérisation, la rénovation et la création de salles de cinéma et à l’organisation des festivals de films.

Ce projet de décret, soumis par le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, vise à porter à 30% le pourcentage de soutien accordé à la production étrangère d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques au Maroc, contre 20% actuellement, à l’instar de certaines expériences internationales.

L’objectif est de renforcer les capacités du royaume en matière d’attraction des productions mondiales, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement et porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse tenu à l’issue du conseil.

Cette mesure devrait accroître la valeur des investissements étrangers au Maroc dans le domaine de la production cinématographique et audiovisuelle et contribuer, avec l’ambition de capter à l’horizon de l’année 2025, 1% de la valeur totale des investissements mondiaux, estimée à 30 milliards d’euros, a-t-il ajouté.

Cette mesure incitative, entrée en vigueur depuis février 2018, prévoit l’octroi d’un soutien financier aux productions étrangères d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques éligibles à la subvention, à raison de 20% du total des dépenses réalisées au Maroc.

Depuis, 30 demandes de soutien ont été reçues de la part de sociétés de production de différents pays, les investissements étrangers au Maroc s’élevant à plus de 1,5 milliard de dirhams.