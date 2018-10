Cinéma. Après Robert De Niro, le FIFM rend hommage à Robin Wright et Agnès Varda

Le Festival international du Film de Marrakech qui se tiendra du 30 novembre au 8 décembre 2018, lève le voile sur une nouvelle séquence forte de sa 17ème édition.

Après Robert De Niro, le festival rend hommage à deux femmes aux destins exceptionnels: l’actrice américaine Robin Wright (House of Cards) et la réalisatrice française Agnès Varda, qui recevront toutes les deux l’Etoile d’or du festival de Marrakech.

Forte d’une riche carrière au cinéma, Robin Wright a alterné les grandes productions et les rôles marquants dans des films indépendants (Forrest Gump, Crossing guard, She’s so lovely, Incassable…). En 2013, sa carrière prend un nouvel envol grâce à la série culte «House of Cards », où elle incarne le rôle de Claire Underwood, l’un des personnages féminins les plus marquants et les plus fascinants dans l’univers des séries contemporaines.

Lire la suite sur Plurielle.ma