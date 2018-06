Météo: ciel peu nuageux ce dimanche

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du dimanche 03 juin 2018, établies par la Direction de la météorologie nationale:

- Temps assez chaud sur le sud-est, l'extrême sud du pays et les plaines intérieures.

- Nuages bas assez denses la nuit et la matinée par endroits près des côtes nord et centre avec quelques gouttes possibles par endroits.

- Nuages cumuliformes et faiblement instables avec ondées et orages en après-midi sur les reliefs du Haut et du Moyen Atlas.

- Ciel peu nuageux à clair ailleurs.

- Chasses sable sur le sud-est et les provinces sahariennes.

- Vent modéré à localement assez fort de secteur nord sur les côtes Sud et Centre et faible à modéré de secteur sud sur le Sud-est, d'ouest sur le Tangérois et de secteur nord ailleurs.

- Température minimale de l'ordre de 06/11 °C sur les reliefs, de 11/16 °C sur l'Oriental, les plaines nord et centre, de 16/21 °C sur les versants Sud-est et le nord des provinces Sud et de 22/27 °C sur les extrêmes sud et sud-est du pays.

- Température maximale de l'ordre de 14/20 °C sur les reliefs de l'Atlas, de 19/25 °C sur le Nord de l'Oriental, le Rif, le littoral méditerranéen, les côtes Nord et Centre et le nord des côtes Sud, de 25/30 °C sur le Saiss, le sud de l'Oriental, les plaines intérieures, Abda, Chiadma, le Souss et le nord des provinces Sud et de 33/39 °C sur le sud-est et l'extrême sud du pays.

Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée sur le détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et El Jorf, agitée à forte entre Essaouira et Tantan et agitée ailleurs.