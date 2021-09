Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca ont arrêté, mardi après-midi, deux individus pour leur implication présumée dans une tentative d’enlèvement et de vol avec violence, à l’encontre d’une femme exerçant comme cadre technicien au Centre hospitalier universitaire Ibn Rochd de Casablanca.

Il s’agit notamment d’un chauffeur d’une ambulance privée aux antécédents judiciaires.

Les individus ont pu être arrêtés sur la base d’informations précises fournies par la Direction générale de la Surveillance du territoire (DGST).

الدار البيضاء..في عملية مشتركة بين الشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، توقيف شخصين للاشتباه في تورطهما في محاولة الاختطاف والسرقة المقرونة باستعمال العنف في حق سيدة تعمل إطارا تقنيا بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء. pic.twitter.com/ccIAWABLph — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) August 31, 2021

Dans un communiqué, la Direction générale de la Sureté nationale (DGSN) indique que les services de la préfecture de police de Casablanca ont été alertés, lundi, de cette tentative d’enlèvement et de vol avec violence ciblant la voiture de la victime qui s’est fait blesser alors qu’elle cherchait à fuir en sautant du véhicule.

Les recherches et investigations menées par les limiers de la police judiciaire ont permis d’interpeller le principal mis en cause, un chauffeur d’une ambulance privée, ainsi que son acolyte, et de saisir la voiture obtenue via cet acte de vol et qui a été retrouvée garée et délaissée dans une rue de Casablanca, ajoute le communiqué.

Les prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les circonstances et le mobile de cette affaire, dont les éléments préliminaires de l’enquête laissent croire qu’elle avait le vol pour motif, conclut la même source. police judiciaire de Casablanca