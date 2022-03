Les nouveaux cas de cancer au Maroc s’élèvent chaque année à 50.000 cas. Les cancers du sein (35%) et du col de l’utérus (11,2 %) sont les plus fréquents chez les femmes, alors que le cancer du poumon reste le plus répandu chez les hommes(22 %), suivi du cancer de la prostate (12,6 %) et des cancers lymphoïdes (7,9 %).

Les chiffres ont été révélés par le ministre de la Santé et de la protection sociale Khaled Ait Taleb, dans sa réponse à une question écrite posée par le groupe parlementaire de la justice et du développement. Celle-ci portait sur les mesures qu’il compte prendre pour mettre fin à la souffrance des patients atteints de cancer, face à la rareté des rendez-vous médicaux disponibles, au manque de centres de traitement dans un certain nombre de villes, explique le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mars 8 mars.

Le groupe parlementaire a aussi souligné dans sa question que les médicaments et traitements contre le cancer restent chers, même pour les personnes aisées ou qui ont un revenu moyen.

Selon le ministre, le budget alloué à l’acquisition de ces médicaments est passé de 58 millions de dirhams en 2010 à 187 millions de dirhams en 2021. A cela s’ajoute en plus un autre budget alloué à l’acquisition de médicaments par les CHU et la prise en charge des patients du dispositif d’assistance du Ramed, « ce qui a permis de soigner gratuitement 77% des patients pris en charge en 2021, soit environ 103.087 cas », souligne le journal.

Lire aussi: Vidéo. Octobre rose: trois questions à une oncologue sur le cancer du sein

Pour résoudre la problématique de la durée d’attente des rendez-vous, le ministère a diffusé une circulaire pour permettre aux personnes affiliées au Ramed d’être soignées dans n’importe quel centre, sans passer par le centre affilié à leurs lieux de résidence. Une circulaire spéciale a également été émise pour les traitements gratuits des maladies cancéreuses pour les enfants de moins de cinq ans.

Khalid Ait Taleb a ajouté que l’offre de santé liée à la maladie du cancer se compose de 11 centres. Dans le cadre du Plan national de prévention et de lutte contre le cancer, mis en place en partenariat avec la Fondation Lalla Salma contre le cancer, le ministère a fourni et équipé un centre de traitement dans chaque région, a rappelé le ministre, en plus des deux pôles d’excellence pour le traitement des cancers de l’ovaire, de l’utérus et du sein aux CHU de Rabat et Casablanca.

Ces centres, selon le ministre de la Santé, ont permis de réduire la barrière géographique et de rapprocher les patients des services de diagnostic et de traitement, ainsi que d’assurer la qualité des soins aux patients.