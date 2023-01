Dans une correspondance adressée au président du Club des avocats, la FIFA annonce que la commission de discipline examinera sa plainte concernant les cris racistes et « l’instrumentalisation politique » survenus lors de la cérémonie d’ouverture du CHAN.

« J’ai reçu ce matin une correspondance officielle de la FIFA, la commission de discipline vient de se saisir de la plainte du club des avocats par rapport aux événements survenus à la cérémonie d’ouverture du CHAN, à savoir l’instrumentalisation politique et les cris racistes #CHAN2022 », a annoncé Mourad Elajouti, président du Club des avocats du Maroc.

J’ai reçu ce matin une correspondance officielle du FIFA, la commission de discipline vient de se saisir de la plainte du club des avocats par rapport aux événements survenus à la cérémonie d’ouverture du CHAN,à savoir l’instrumentalisation politique et les cris racistes #CHAN2022 — Mourad Elajouti (@Elajouti) January 30, 2023

« Les instances de la FIFA ont confirmé la réception de la plainte du club des avocats adressée à l’organisme de tutelle de football le 19 janvier 2023, qui a reçu toute leur attention », nous indique l’avocat contacté par H24info.ma.

« Dans cette correspondance, la FIFA a affirmé que le club des avocats est habilité à saisir les instances judiciaires conformément aux dispositions de l’article 52, alinéa 2, du code disciplinaire de la FIFA », souligne-t-il. Ce dernier explique justement que « Toute personne ou autorité peut porter à la connaissance des organes juridictionnels de la FIFA les comportements qu’elle juge contraires à la réglementation de la FIFA ».

Selon Me Elajouti, la commission de discipline a ouvert un dossier sous le numéro FDD-13973.

Dans sa plainte, le Club des avocats dénonçait notamment « le comportement odieux et répugnant d’un mercenaire et pseudo-pétitionnaire sud-africain payé pour faire l’apologie de la haine et du terrorisme », en référence au petit-fils de Mandela, Zwelivelile Mandela, qui a considéré dans son discours lors de l’ouverture du CHAN, que le Maroc est un pays « colonisateur ».

Le Maroc avait alors condamné, via la Fédération royale marocaine de football (FRMF), des « agissements malveillants » et des « manoeuvres abjectes » à l’ouverture du CHAN organisé actuellement en Algérie. La FRMF avait aussi fustigé un « discours provocateur et surréaliste qui a bafoué le règlement régissant l’organisation des manifestations footballistiques sous l’égide de la Confédération africaine de football (CAF) ».