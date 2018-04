CGEM: la candidature du binôme Khalid Dahami-Narjiss Loudiyi rejetée

La Commission de validation des candidatures pour la présidence de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) qui s’est réunie cet après-midi a validé la candidature de Salaheddine Mezouar et de Fayçal Mekouar, ainsi que celle de Hakim Marrakchi et d’Assia Benhida-Aiouch.

En revanche, la commission a rejeté la candidature du binôme Khalid Dahami-Narjiss Loudiyi, respectivement, président de la Fédération du commerce et des services, et directrice de N7 Communication Group. En cause, Narjiss Loudiyi ne gère pas directement la société qu’elle dirige.