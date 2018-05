C'est désormais officiel, Nabil Benabdallah candidat à sa propre succession

A quelques jours du congrès national du PPS, l’actuel secrétaire général a décidé de présenter sa candidature pour briguer un troisième mandat à la tête du parti fondé par Ali Yaâta.

C’est sur Facebook que Nabil Benabdallah a annoncé sa candidature au poste de secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme (PPS) pour un troisième mandat. «J'ai été honoré aujourd'hui de présenter ma candidature au secrétariat général du parti du progrès et du socialisme conformément aux statuts du 10ème congrès national», a écrit Benabdallah sur son mur Facebook.

Selon lui, cette décision émane des demandes des membres du parti. «Je suis très fier de répondre à une demande urgente de mes camarades des différentes instances du parti: du bureau politique, des deux groupes du Parlement et des membres élus, des dirigeants et conseillers régionaux et locaux et des militants de toutes les organisations parrallèles du parti dans les douze régions du pays».

Rappelons que l’annonce s’est faite quelques heures après l'annonce par la présidence du comité préparatoire du congrès qui annonçait que la date limite de dépôt des candidatures est fixée au mercredi 9 mai 2018 à minuit.