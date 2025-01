Trois villes marocaines figurent sur la liste des villes les plus chères d’Afrique en 2025, selon l’indice du coût de la vie par ville de Numbeo. La plateforme réalise son classement à partir de contributions de ses utilisateurs.

Comme il fallait s’y attendre, la ville de Casablanca est toujours l’une des plus chères en Afrique, selon le dernier classement de l’indice annuel du coût de la vie de Numbeo (Cost of Living Index) récemment publié et qui couvre 178 villes dans le monde.

Avec son score de 45,2 points, la capitale économique occupe la 4e position au niveau régional avec un indice du coût de la vie de 31,4.

Deux autres villes marocaines figurent sur la liste des villes les plus chères sur le continent en 2025. Il s’agit de Rabat en neuvième (indice de 29,9) et de Marrakech en dixième (indice de 29,4).

Le score des villes se calcule selon le montant que les gens disent dépenser pour les besoins de base comme le loyer, la nourriture, le transport ou encore les soins de santé. Numbeo a réalisé son indice de coût de la vie, saisie par 829.839 contributeurs mondiaux.

En haut du classement en Afrique, c’est la capitale du Zimbabwe, Harare, qui décroche le podium, suivie de Johannesburg en Afrique du Sud et Accra au Ghana. Ce rapport place Le Cap et Pretoria en cinquièmes et sixièmes positions, après Nairobi et Lagos.

Le coût de la vie dans les villes marocaines, en particulier Rabat et Casablanca, a considérablement augmenté ces dernières années. Notamment, les prix des biens essentiels comme la nourriture ont augmenté à cause de l’inflation.

Une enquête menée en 2023 par la société d’études de marché Sunergia a montré que plus de 60% des Marocains ont réduit leurs budgets en raison de la hausse des prix.