Centres d’immatriculation: annulation des rendez-vous à Rabat, Témara et Inezgane

Dans un communiqué, l’agence a appelé les usagers de ces centres à prendre de nouveaux rendez-vous à distance, via son portail électronique « NARSA KHADAMAT », à partir de ce samedi 07 novembre, notant que les centres d’immatriculation de Rabat, Témara et Inezgane vont reprendre leurs activités à partir, respectivement, du jeudi 12 novembre, mardi 10 novembre et lundi 9 novembre.

Elle a, dans ce sens, souligné que cette décision intervient suite à la suspension du travail au niveau de ces centres à partir du lundi 02 novembre, afin de préserver la santé et la sécurité des citoyens et du personnel, et dans l’objectif de gérer la prochaine étape dans de meilleures conditions.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre du renforcement des mesures de précaution visant à réduire le risque de propagation de la Covid-19, préconisées par les autorités locales au niveau de Rabat, Témara et Inezgane tout en assurant la continuité du service et en offrant des prestations de qualité à l’ensemble des usagers.

L’Agence a, également, appelé tous les usagers à respecter les rendez-vous et les mesures préventives, en particulier, la distanciation sociale et le port du masque, ainsi que d’éviter les rassemblements dans le centre.