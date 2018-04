Ce qu’il faut retenir du Conseil de gouvernement d'aujourd'hui

Le Conseil de gouvernement s’est réuni aujourd’hui à Rabat sous la présidence du Chef de gouvernement, Saâd Eddine El Othmani. Plusieurs projets de décrets ont été adoptés.

Réuni cette après-midi à Rabat, le conseil de gouvernement a adopté un texte relatif aux établissements et aux cités universitaires. Ledit projet de décret porte sur la création de nouveaux établissements universitaires, le changement d’appellation d’autres et le transfert de certains établissements d’une université à une autre. En vertu de ce texte, il a été décidé la création d’une faculté de médecine et de pharmacie à Laayoune, d’une faculté polydisciplinaire à Taounate et d’une faculté polydisciplinaire à El Hoceima.

Le changement d’appellation concerne l’école supérieure de technologie de Berrechid, devenue école nationale des sciences appliquées, et la faculté polydisciplinaire d’El Jadida, devenue Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales.

Le conseil du gouvernement a aussi approuvé un projet de décret, fixant les conditions et les modalités d’importation, d’exportation et de transit des déchets. Ce projet vise à fixer les conditions de l’octroi des autorisations d’importation des déchets dangereux, issus des activités des zones franches, et des déchets non-dangereux. Il définit aussi les conditions d’octroi des autorisations de transit des déchets dangereux par le territoire national et les autorisations d’exportation des déchets.

Le conseil de gouvernement a également adopté un projet de loi portant sur l’approbation d’un accord maroco-malien relatif à la reconnaissance mutuelle des permis de conduire.