Casablanca: une notaire accusée de détournement de plusieurs dizaines de millions de dirhams

L’affaire fait scandale dans le milieu et pour cause la notaire est suspectée d’avoir détourné plusieurs dizaines de millions de dirhams. Parmi les victimes des banques ainsi que de grandes entreprises spécialisées l’immobilier et l’assurance.

Les plaintes à l’encontre d’une notaire officiant à Casablanca s’enchaînent. La suspecte aurait, selon les dires des présumées victimes, escroqué plusieurs dizaines de millions de dirhams, révèle le site AlYaoum 24.

Le cabinet de la notaire, répondant aux initiales de F. S, a d’ailleurs été fermé, suite à une plainte déposée par le Conseil régional des notaires de Casablanca, pour manquement aux obligations. Le conseil régional a également saisi le parquet de Casablanca pour prendre en charge cette affaire qui fait tache dans le milieu, note la même source.

Parmi les victimes, plusieurs banques et sociétés spécialisées dans l’immobilier et l’assurance sont citées, en plus de particuliers. Certaines victimes se sont précipité à son bureau, mais la notaire est demeurée introuvable. En plus de la crainte de ne pas récupérer l’argent détourné, les plaignants craignent que la victime ne fuie le Maroc avant la tenu du procès.