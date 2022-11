Un homme de 20 ans, soupçonné d’être impliqué dans la possession et le trafic de contenus numériques pédopornographiques, a été arrêté lundi par la police judiciaire à Casablanca.

Le suspect a été interpellé dans le cadre de l’activation des canaux de coopération internationale en matière de sûreté, qui surveillaient son implication dans le téléchargement de vidéos au contenu pédophile sur internet, indique la Direction générale de la sureté nationale (DSGN) dans un communiqué diffusé dans la soirée.

L’homme proposait ces contenus à la vente sur les réseaux sociaux, en échange de sommes d’argent transférées sur un compte spécialisé dans les opérations financières virtuelles.

Les recherches et investigations menées dans le cadre de la surveillance de ces publicités ont abouti à l’arrestation du suspect à Casablanca, ajoute la DGSN.

Les perquisitions menées dans son domicile et sa boutique ont permis de saisir un ordinateur et trois téléphones portables contenant des traces numériques de ce contenu, en plus de la réservation d’un support de stockage de données numériques et d’un dispositif de diffusion pour le web.

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin de révéler toutes les circonstances de cette affaire, ainsi que d’identifier toutes ramifications éventuelles.