L’homme est accusé d’avoir frappé et blessé une femme à l’arme blanche dans le quartier de Sidi Bernoussi.

Les éléments de police du district de sûreté de Sidi Bernoussi, à Casablanca ont réussi à interpeller, mardi 24 mai, un individu de 25 ans soupçonné d’être impliqué dans une affaire liée à des coups, blessures, vols et détérioration d »installations d’utilité publique.

Le suspect aurait battu et blessé une femme avec une arme blanche sur la voie publique dans le quartier de Sidi Bernoussi, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué diffusé ce jeudi.

Ces « actes criminels » ont fait l’objet d’une vidéo diffusée par les utilisateurs d’applications de messagerie instantanée sur téléphones mobiles.

Au fur et à mesure des recherches et investigations menées par la police dans cette affaire, l’homme a pu être identifié et arrêté en flagrant délit de détérioration d’un bus de transport public.

Le pointage du suspect, dans la base de données de la sûreté nationale, a montré qu’il fait l’objet d’un mandat de recherche au niveau national délivré par les services de police judiciaire de Casablanca. Il est soupçonné d’être lié à un réseau criminel actif dans le vol.

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer l’ensemble des ramifications et identifier les éventuels complices dans cette activité criminelle.