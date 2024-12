La préfecture de police de Casablanca a mis en place un important dispositif destiné à préserver la sécurité lors des festivités du nouvel an.

Une mobilisation de tous les services de police a été déployée un peu partout à Casablanca, surtout dans les principaux boulevards ainsi que les établissements publics et ce, afin d’assurer une protection efficiente des personnes et des biens et ainsi renforcer le sentiment de sécurité chez les Casablancais et les visiteurs de la métropole.

Des mesures sécuritaires qui s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie anticipative définie par la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) et qui concernent, entre autres, la multiplication des patrouilles, la mise en place de barrages judiciaires ainsi que l’organisation de la circulation.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le préfet de police de Casablanca, Abdellah El Ouardi a affirmé que la sécurisation des festivités du nouvel an exige plus de vigilance et d’efforts, assurant que tous les moyens logistiques et humains nécessaires ont été mobilisés dans une démarche qui assure un déploiement efficient des forces de l’ordre et leur intervention rapide en cas d’incidents.

جانب من الترتيبات الأمنية والإمكانيات البشرية واللوجستية التي جندتها ولاية أمن الرباط بمناسبة نهاية السنة الميلادية 2024. pic.twitter.com/DNFz8Qb6qc — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) December 31, 2024

Pour sa part, le contrôleur général, El Habib Kharaf, adjoint du préfet, a fait savoir que la préfecture de police de Casablanca, à l’image des autres préfectures à travers le Royaume, a pris une batterie de mesures préventives en termes de moyens humains et logistiques pour garantir le bon déroulement des célébrations.

Et d’ajouter dans une déclaration à la MAP que la préfecture de police de Casablanca a déployé l’ensemble de ses services pour assurer à titre préventif une présence policière visible partout dans la ville et intervenir rapidement en cas de besoin.