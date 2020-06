Casablanca: reprise des vols intérieurs à l’aéroport Mohammed V

Les vols intérieurs ont repris, jeudi, à l’aéroport Mohammed V de Casablanca par une desserte de la Royal Air Maroc (RAM) vers la ville de Dakhla, dans le cadre de la 2ème étape de l’allègement du confinement sanitaire mis en place, depuis le 20 mars dernier, afin d’enrayer a propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Le ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien, et de l’Economie sociale avait autorisé, dimanche dernier, la compagnie nationale à reprendre ses vols domestiques sur les destinations suivantes: Laâyoune, Dakhla, Oujda et Agadir.

Le directeur du pôle Clients de la RAM, Othman Bekkari a considéré que ce vol « est un moment historique qui restera gravé dans les mémoires des employés de la RAM qui ont pu reprendre leurs activités après une période d’arrêt de 3 mois à cause de la pandémie ».

La compagnie nationale procédera à une augmentation graduelle du nombre de fréquences et de destinations domestiques, a relevé Bekkari, ajoutant que le programme de vols devra connaître une montée en puissance pour couvrir l’ensemble du réseau national.

A partir de la semaine prochaine, les vols seront au nombre de trois pour chaque destination, au lieu de deux actuellement, a-t-il dit, rappelant que la RAM couvrait 28 destination avant la déclaration de l’état d’urgence sanitaire.

Bekkari a également mis en avant les actions entreprises par la RAM dans le cadre de sa contribution à l’effort national dans le combat contre la pandémie, notamment à travers l’acheminement des médicaments, l’envoi des aides aux pays africains frères et le rapatriement des Marocains bloqués à l’étranger.

Pour sa part, le directeur de l’aéroport Mohammed V, Abdelhak Mazzour a passé en revue les mesures prises en coordination avec les services concernés et les partenaires en vue de réussir la relance et de garantir la sécurité des voyageurs, dans le respect des directives des autorités de tutelle, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

Ces mesure portent, entre autres, sur l’obligation du port des masques, la distanciation physique, la fluidité des formalités d’enregistrement et d’embarquement, le marquage au sol et la diffusion en boucle de spots de sensibilisation dans les enceintes aéroportuaires, a-t-il détaillé.

Les équipes de l’Office national des aéroports (ONDA), de la RAM et de la sûreté nationale, épaulées par des cadres du ministère de la Santé, ont été mobilisées en nombre dans les aéroports pour la prise en charge tout cas suspect de Covid-19 et sa conduite, le cas échéant, vers le service médical compétent.