Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca ont interpellé, vendredi soir en coordination avec leurs homologues de Settat, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), quatre individus âgés entre 26 et 31 ans pour leur implication présumée dans un réseau criminel actif dans la commission des vols qualifiés.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué samedi, dans un communiqué, que trois suspects ont été arrêtés à Casablanca et le quatrième à Settat, après que des recherches techniques et des enquêtes sur le terrain ont révélé leur implication dans des vols par effraction visant deux agences de transfert d’argent, un magasin de commerce et une agence de transport dans la ville de Settat. Des vols similaires ont visé une agence bancaire et des commerces à Casablanca.

La bande a également perpétré des vols avec violence et vols avec effraction dans des magasins à Derwa à la périphérie de Casablanca et à Ain Atiq à proximité de la ville de Rabat.

Les perquisitions menées dans le cadre de cette affaire ont permis la saisie d’une voiture de location ayant servi à faciliter la commission de ces crimes, une bombonne de gaz et du matériel de soudage utilisés pour briser les serrures et les scellés, ainsi que des outils et autres équipements (Gants, masques, armes blanches de différentes tailles et outils en fer) dans la maison de l’un des suspects utilisés pour commettre des vols avec effraction, précise-t-on de même source.

Les quatre suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire, menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’identifier tous les faits délictueux imputés aux mis en cause et arrêter toutes les personnes qui ont contribué ou participé à ces actes criminels.