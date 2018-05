Vidéo. Casablanca: marche de solidarité avec le peuple palestinien

Une grande marche populaire a été organisée ce dimanche à Casablanca en solidarité avec le peuple palestinien, victime d'une escalade de violence de la part de l'armée d'occupation israélienne dans la bande de Gaza, où plusieurs dizaines de morts et des centaines de blessés sont à déplorer.

Les participants à cette manifestation, à l’appel de formations politiques et d'organisations nationales, ont fermement condamné le transfert de l'ambassade américaine à Al-Qods, une décision qui a provoqué une vague d'indignation et de vastes manifestations de protestation dans les territoires occupés.

Les marcheurs, de tous les âges et en provenance de différentes régions du Royaume, ont pris le départ Place "Annasr" pour sillonner les boulevards de Paris et Lalla El Yakout, avant de se disperser boulevards Rachidi et Hassan II, dans une expression de l'élan de solidarité nationale avec le peuple palestinien.

Ils ont scandé des slogans appelant à la protection de la mosquée Al-Aqsa contre les agissements de l’armée israéliennes et à l’appui à la lutte du peuple palestinien, stigmatisant les pratiques barbares de l’armée de l’occupation contre les manifestations pacifiques.

Brandissant les drapeaux palestiniens et des écriteaux à l'adresse des bonnes consciences, les participants ont interpellé la communauté internationale et toutes les parties éprises de paix à entreprendre les initiatives et actions à même de faire cesser les agressions israéliennes et permettre au peuple palestinien à recouvrer ses droits légitimes.

Le Maroc avait condamné avec force les tirs de l’armée israélienne contre les participants à des manifestations pacifiques le long de la frontière avec la Bande de Gaza.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, a indiqué lors d'un point de presse que le Maroc condamne vigoureusement l’utilisation excessive de la force contre des civils palestiniens désarmés et réaffirmé son rejet total de ce comportement dangereux contraire au droit international.