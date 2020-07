Casablanca: Lydec s’explique sur la panne d’électricité

Le courant électrique a été rétabli pour 80% des abonnés à Casablanca à 12H00, suite à la coupure survenue, mercredi tôt dans la matinée, dans la métropole, indique Lydec dans un nouveau point de situation.

« Les deux postes source ADE et Dar Bouazza sont de nouveau pleinement opérationnels. En revanche, les transformateurs impactés du poste-source Ouled Haddou sont en cours de réparation pour réalimenter les clients concernés (Hay Chrifa, Mandarona, Inara, El Omaria…) », ajoute la même source.

Plusieurs secteurs de la ville ont été privés d’électricité, suite à cet incident ayant affecté le réseau Moyenne Tension de Lydec, opérateur d’eau et d’électricité dans le Grand Casablanca.

« Mercredi 08 juillet 2020, à 06H26, un incident est survenu au niveau du réseau d’électricité Moyenne Tension de Lydec en liaison avec une perturbation technique des lignes très haute tension alimentant les 3 postes-source de Lydec (Ouled Haddou, ADE et Dar Bouazza), provoquant à leur tour la coupure de plus de 1.000 postes de distribution publique, alimentant plus de 200.000 clients Basse Tension », avait expliqué Lydec.

D’après le même source, « la remise du courant se fait de façon progressive en utilisant les interconnexions avec les autres postes sources de Lydec, en veillant à l’optimisation des délais de rétablissement », en coordination avec le Dispatching National de l’ONEE.

Pour sa part, l’Office national de l’électricité et de l’eau potable avait démenti « formellement » être à l’origine de cette coupure, en réaction à des informations relayées par certains organes de presse.

« L’Opérateur Système de l’ONEE dément formellement être à l’origine de cet incident. Le poste de distribution siège de cet incident est toujours alimenté par le réseau ONEE Très Haute tension (225 kV) », avait notamment souligné l’Office.

La perturbation de l’alimentation a causé des désagréments et des complications pour les abonnés, qui se sont réveillés dans le noir et ont rencontré des difficultés à vaquer à leurs affaires de manière normale.

Aussi, le trafic sur les deux lignes du tramway est complètement à l’arrêt, rendant encore plus ardus les déplacements dans la métropole pour de nombreux résidents.

« Tant que le courant n’est pas totalement rétabli, le trafic ne peut pas reprendre », avait affirme à la MAP une source de RATP Dev, opérateur de tramway dans la métropole.