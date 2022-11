Lydec, gestionnaire délégué de la distribution d’eau potable à Casablanca, annonce dans un avis qui vient d’être diffusé, une réduction du débit à compter du 1er décembre 2022. Il s’agit d’une nouvelle opération d’ «optimisation de la pression au niveau du réseau public d’eau potable ».

A partir du 1er décembre prochain, le débit d’eau sera réduit à Casablanca. L’objectif ? Gérer la pénurie d’eau sur le périmètre de la gestion déléguée à Lydec. Et cette opération, s’inscrit dans le cadre de « cette période de sécheresse qui a engendré une situation hydrique critique au niveau des bassins hydrauliques approvisionnant le Grand Casablanca », apprend-on d’un avis qu’a distribué Lydec à ses clients.

Lire aussi. Distribution d'eau courante: Lydec annonce des perturbations à Casablanca ce vendredi

Afin d’éviter tout perturbation de l’alimentation en eau potable et garantir une pression suffisante dans l’ensemble des quartiers, l’entreprise invite les Casablancais à s’assurer du bon fonctionnement du surpresseur de leur immeuble. L’équipement interne en question est exigé pour les immeubles dépassent cinq étages, permettant de maintenir une pression d’eau suffisante.

« Lydec et ses collaborateurs poursuivent leur mobilisation, avec la plus grande responsabilité et le sens du devoir, pour délivrer au quotidien les services de distribution d’eau et d’électricité, d’assainissement liquide et d’éclairage public dans les meilleures conditions », conclut dans son dernier avis, l’opérateur de services publics.