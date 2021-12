Le séparatiste pro-Polisario, Fayçal Al Bahloul, alias Boukhnouna, livré par l’Espagne au Maroc en novembre, a été condamné à deux ans de prison ferme par un tribunal casablancais.

Le juge d’instruction près le tribunal correctionnel d’Ain Sebaâ a condamné le séparatiste Fayçal Al Bahloul à deux ans de prison ferme et une amende de 1.000 DH, rapporte le site Barlamane.

Arrêté en mars dernier en Espagne, pour incitation au meurtre et apologie du terrorisme, Al Bahloul a été extradé le mardi 16 novembre 2021 au Maroc.

Boukhnouna a été arrêté à Bilbao le 30 mars dernier, suite à ses vidéos dans lesquelles il faisait l’apologie du terrorisme et affichait toute sa haine envers le Maroc sur les réseaux sociaux où il avait près de 30.000 abonnées.

Le séparatiste appelait à décapiter les Marocains, les empoisonner et à mettre en cendre les villes marocaines situées dans les provinces du Sud. Compte tenu de la gravité de ses propos envers les citoyens marocains et les institutions du royaume, les autorités espagnoles ont enclenché une opération policière qui a conduit à son interpellation, avant de le livrer aux autorités marocaines quelques mois plus tard.