Casablanca: le roi inaugure à Ben M'Sik la mosquée «Palestine»

Le roi Mohammed VI a procédé, vendredi à la préfecture des arrondissements de Ben M'Sik (Région Casablanca-Settat), à l'inauguration d'une mosquée que le Souverain a bien voulu baptiser du nom de «La Palestine», avant d'y accomplir la prière du vendredi.

Réalisée selon les normes architecturales marocaines authentiques, la mosquée «La Palestine» fait partie intégrante du programme national de mise à niveau des mosquées menaçant ruine, lancé par le Souverain le 14 mai 2010 à Oujda et qui vise notamment la reconstruction, la restauration ou la réfection des mosquées fermées et leur réouverture.

D'une capacité de plus de 1.630 fidèles, la mosquée «La Palestine» a été édifiée par le ministère des Habous et des Affaires islamiques sur un terrain de 2.056 m2, avec une enveloppe budgétaire de 14 millions de dirhams.

La nouvelle mosquée, qui dispose de toutes les commodités nécessaires aux fidèles et aux préposés religieux, abrite ainsi deux salles de prière (hommes et femmes), une bibliothèque, une salle polyvalente, des logements pour l'Imam et le Muezzin et des commerces.