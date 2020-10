Casablanca: le couvre-feu prolongé de 15 jours, l’enseignement en présentiel reprendra le 5 octobre

A Casablanca, le couvre-feu nocturne (22h-5h) sera prolongé de 15 jours et les écoles rouvriront leurs portes en présentiel dès le lundi 5 octobre, selon des sources gouvernementales, annonce un communiqué du gouvernement.

Le retour à l’enseignement en présentiel dans les écoles, collèges et lycées de Casablanca se fera ce lundi 5 octobre, précise le communiqué.

Le couvre-feu nocturne (22h-5h) sera par ailleurs prolongé de 15 jours, ainsi que les autres dispositions en vigueur comme la fermeture des commerces et des cafés à 20h et celle des restaurants à 21h.

Pour rappel, le gouvernement avait décidé la veille de la rentrée scolaire prévue le 7 septembre de commencer les cours en distanciel.

Ces mesures, consistent en:

-Fermeture de toutes les issues de la préfecture de Casablanca et le déplacement de et vers son territoire sera conditionné a une autorisation exceptionnelle délivrée par les autorités locales.

-Fermeture des marchés de proximité à 15h00.

-Fermeture des cafés et des commerces à 20h00.

-Fermeture des restaurants à 21h00

– Interdiction des déplacements la nuit de 22h à 05h excepté pour les cadres de Santé et de sécurité, les employés des secteurs vitaux et sensibles et du transport de marchandises à condition de justifier leur travail de nuit.