Les Casablancais ont pu renouer avec leurs veilles habitudes après que le couvre-feu a été repoussé à 23 h. Sans grande surprise, les premiers soirs coïncidant avec le week-end, ont été témoins de grands embouteillages sur les grands boulevards et la corniche.

Le couvre-feu national est passé à 23h00 ce vendredi 21 mai. Le soir même, les cafés, restaurants, bars et magasins ont été envahis par les Casablancais, heureux de retrouver leur liberté de mouvement, rapporte le quotidien Assabah.

Très prisée surtout en ces temps estivaux, la corniche a été prise d’assaut. Les embouteillages étaient interminables ce premier soir après l’entrée en vigueur des mesures d’allégement, a constaté le quotidien.

Du côté des restaurateurs et cafetiers, l’ambiance n’a pas été aussi joviale. Plusieurs d’entre eux affirment que les clients peinent encore à s’adapter aux nouvelles mesures. Ils restent toutefois optimistes quant à une reprise ces prochains jours.

Pour rappel, le gouvernement a décidé de la fermeture des commerces, des restaurants et des cafés à 23h00, ainsi que le maintien de toutes les autres mesures de précaution en vigueur dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, relatives aux fêtes, rassemblements, manifestations, salles de cinéma et funérailles, etc.