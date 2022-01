La SDL Casa Transports prévoit des perturbations de la circulation routière vers Aïn Chock et Sbata en raison des travaux de construction de la ligne 3 du tramway et du pont sur le bulevard Mohammed VI.

« Fortes perturbations de la circulation et fermetures provisoires alternées du boulevard Mohammed VI aux croisements avec les boulevards Al Qods, Driss El Harti, Dakhla et Amgala. Pensez à dévier », a alerté mardi la SDL Casa Transports sur son compte Facebook.

« La déviation de circulation pour accéder au centre-ville demeure possible via bd Tah, rue 50, puis bd Amgala pour les véhicules. Et pour les véhicules poids lourds, c’est à travers Bd Tah, bd Smara, puis bd Amgala », précise-t-elle.

Ces perturbations sont dues notamment au travaux de construction de la ligne 3 du tramway et du pont sur le bd Mohammed VI. Confiés à la société Bioui, les travaux de ce pont sont estimés à plus de 171 MDH et doivent se dérouler sur une période de 12 mois, jusqu’à la fin octobre 2022, pour une mise en service dès l’été prochain.

Il s’agira du plus long pont urbain au Maroc, étalé sur 620 mètres, et large de plus de 16 mètres.