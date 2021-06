Les éléments de la police judiciaire du district de sûreté d’Al Fida Mers Sultan à Casablanca ont interpellé, samedi, un individu présentant des signes de troubles mentaux soupçonné d’avoir tué à l’arme blanche une fillette âgée de six ans.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le mis en cause, un vagabond de 41 ans présentant des signes de troubles mentaux, a poignardé à l’arme blanche la victime près de son domicile à Hay Laafou (Derb Kabir), sans raison apparente ou motif, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

L’arme du crime a été saisie et le mis en cause a été interpellé et soumis à une enquête minutieuse menée par la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider les circonstances de cette affaire, conclut la DGSN.