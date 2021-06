Selon les données préliminaires de l’enquête, deux ressortissants d’un pays subsaharien ont tenté de commettre un vol sous la menace de l’arme blanche à l’intérieur d’une agence de transfert d’argent, située dans le centre-ville, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), blessant légèrement un employé de l’agence.

L’intervention rapide d’un policier chargé de la circulation routière tout près du lieu de l’incident a permis d’arrêter l’un des deux suspects et de saisir l’arme blanche utilisée dans cette agression, précise la DGSN dans un communiqué.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de ce crime, tandis que les recherches se poursuivent pour identifier et interpeller le deuxième suspect, conclut le communiqué.