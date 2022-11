Ce mardi 22 novembre, les éléments de la police judiciaire du Hay Hassani de Casablanca ont interpellé huit personnes âgées de 16 à 31 ans, soupçonnées d’être impliqués dans une affaire liée à des dommages infligés à des biens privés, apprend-on d’un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN)

Les éléments de la police de la ville de Casablanca avaient reçu une notification concernant un groupe de personnes soupçonnées d’avoir causé des dégâts matériels à des véhicules garés dans le quartier « Najma » de Hay Al-Hassani de Casablanca, avant l’intervention immédiate de la police. Cette dernière a procédé à l’arrestation de huit suspects peu de temps après l’incident.

Les suspects majeurs ont été placés en garde à vue et les mineur mis sous contrôle judiciaire, à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent et ce, pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer l’ensemble des accusations qui leur sont reprochées, conclut la DGSN.